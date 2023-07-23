لماذا تستقر أسعار الذهب في مصر رغم ارتفاعها عالميا؟ (تفاعلي)

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعا بنحو 115 جنيها للجرام منذ بداية يوليو الجاري على الرغم من ارتفاعها عالميا، حسبما ذكر تجار ذهب تحدثوا لمصراوي.

ويبرر التجار عدم ارتفاع سعر الذهب في مصر، رغم استقرار سعر الدولار في البنوك وبالسوق السوداء، بتراجع الطلب على الذهب بالسوق المحلي، بالإضافة إلى زيادة كميات الذهب التي دخلت البلاد عن طريق القادمين لمصر من الخارج والتي تخطت 500 كيلوجرام منذ بدء تطبيق قرار السماح بدخول الذهب مع القادمين دون رسوم جمركية.

ويتذبذب سعر جرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلي بين 2160 و2170 جنيها حاليا بعد تراجعه منذ بداية الشهر، بينما شهد سعر الأوقية بالبورصة العالمية ارتفاعا تدريجيا بنحو 43 دولارا للأوقية ليصل بنهاية تعاملات يوم الجمعة إلى نحو 1962 دولارا.

لماذا لا يرتفع الذهب في مصر؟

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، لمصراوي، إن أسعار الذهب في مصر يشهد استقرارا في الأيام الأخيرة رغم ارتفاع المعدن الأصفر بالبورصات العالمية، وذلك بسبب زيادة كميات الذهب المعفاة من الجمارك التي دخلت البلاد مع العائدين بالخارج خلال الفترة الماضية.

وأوضح فرج أن الكميات التي دخلت مصر مع العائدين من الخارج تخطت 500 كيلو جرام، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض من المعدن الثمين في مصر.

وأضاف أن الكميات التي دخلت عبارة عن سبائك يتراوح وزنها بين 50 جراما و100 جرام، وأيضا سبائك وصل وزنها إلى نصف كيلو جرام.

وفي مارس الماضي، وافق مجلس الوزراء على إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

بينما أرجع نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، استقرار أسعار الذهب في مصر رغم ارتفاعها عالميا، إلى تراجع الطلب على الشراء بمصر.

وقال نجيب لمصراوي إن "من يشتري الذهب حاليا هو المضطر، على سبيل المثال شبكة لمناسبة خطوبة أو زفاف".

توقعات أسعار الذهب في مصر

توقع نادي نجيب ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة، بناءً على زيادة الطلب على الشراء لاتخاذه كملاذ آمن وللادخار.

بينما يرى ناجي فرج أن سعر الذهب سيشهد استقرارا حول مستوى 2170 جنيها لعيار 21 والذي سجله خلال تعاملات اليوم.

وفي الجراف التفاعلي التالي يرصد مصراوي تطور سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل يومي خلال أول 23 يوما من يوليو الجاري بحسب بيانات السوق.