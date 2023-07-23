خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الحديد واللحوم.. والذهب يعوض خسائره

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الحديد اليوم الأحد في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، كما تراجعت أسعار اللحوم والمسلى الصناعي، بينما ارتفعت أسعار الأرز والفول، وتراجع سعر البيض البلدي في المزرعة، وعوض سعر الذهب خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

تراجع متوسط أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع جديد في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض سعر كرتونة البيض البلدي 10 جنيهات في المزرعة

63 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

ارتفاع أسعار الأرز والفول وانخفاض اللحوم والمسلى في الأسواق اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يعوض خسارته بمنتصف التعاملات