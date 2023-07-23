ارتفاع أسعار الأرز والفول وانخفاض اللحوم والمسلى في الأسواق اليوم الأحد

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار اللحوم والدواجن والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأحد بالأسواق، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل ارتفعت أسعار الأرز السائب والفول السائب.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.87 جنيه، بتراجع 32 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 35.38 جنيه، بارتفاع 26 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.35 جنيه، بانخفاض 7 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 62.24 جنيه، بانخفاض 68 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 23.34 جنيه، بانخفاض 97 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.55 جنيه بانخفاض 53 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 4.61 جنيه، بارتفاع 75 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 72.84 جنيه، بارتفاع 4 قروش

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.47 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 301.45 جنيه، بانخفاض 7.43 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 86.12 جنيه، بانخفاض 3.77 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 26.42 جنيه، بارتفاع 1.85 جنيه.

كيلو الفول السائب: 36.4 جنيه، بارتفاع 1.84 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 94.65 جنيه، بارتفاع 42 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 169.62 جنيه، بارتفاع 26 قرشا.

لتر اللبن السائب: 21.17 جنيه، بانخفاض 83 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 57.92 جنيه، بانخفاض 1.82 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 27.46 جنيه، بانخفاض 16 قرشا.