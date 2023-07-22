وزير المالية لمصراوي: صرف مرتبات يوليو لموظفي الحكومة بعد غد الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمصراوي، إن صرف مرتبات شهر يوليو الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة سيبدأ بعد غد الاثنين بدلا من غد الأحد.

كانت صفحة وزارة المالية على فيسبوك أعلنت بدء صرف مرتبات يوليو غدا الأحد 23 يوليو.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ أيام، أن يكون غدا الأحد إجازة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

ومن المقرر أن تصرف المالية مرتبات شهر يوليو الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لمدة 5 أيام.

كانت وزارة المالية أعلنت في بيان سابق الشهر الماضي، مواعيد صرف مرتبات أشهر يوليو الجاري وأغسطس وسبتمبر المقبلين.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إنه سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس بدءًا من 24 أغسطس، والمتأخرات أيام 7، و9، و10 من الشهر نفسه.

وأضاف أنه سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر بدءًا من 21 سبتمبر، والمتأخرات أيام 7، و10، و11 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بسيوني بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.