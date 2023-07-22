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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الحديد والبيض وارتفاع اللحوم والسكر والذهب

02:37 م السبت 22 يوليو 2023

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الحديد والفول والعدس اليوم السبت في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار اللحوم والسكر المعبأ، بينما هبط سعر البيض الأحمر والبيض في المزرعة، وارتفع سعر الذهب حتى منتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر تهبط 5 جنيهات في المزرعة اليوم

أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت

هبوط أسعار الفول والعدس وصعود اللحوم والسكر بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

15 جنيها زيادة.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الصعود بمنتصف التعاملات

سوق مصراوى

خريطة الأسعار اليوم السلع الأساسية أسعار الحديد أسعار الدواجن أسعار كرتونة البيض أسعار الخضروات والفاكهة أسعار السمك سعر الذهب اليوم

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