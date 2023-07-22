السعيد: مصر تركز على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات

كتبت- شيماء حفظي:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تركز على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، حيث تم إطلاق 27 تقريرًا بالمحافظات بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

جاء ذلك، خلال اجتماعها مع أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، لبحث سبل التعاون المشترك، بحسب بيان للوزارة اليوم.

ويأتي ذلك على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي للتنمية المستدامة (HLPF) 2023 والمنعقد بنيويورك تحت شعار "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات".

وأضافت السعيد، أن تلك التقارير تهدف إلى توثيق التقدم والوضع الحالي لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة بكل محافظة، كما تم التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم 3 محافظات مصرية -كمرحلة أولى- هي الفيوم والبحيرة وبورسعيد.

وأشارت السعيد، إلى أن الدول متوسطة النمو، ومنها مصر استطاعت رغم التحديات العالمية في الفترات الأخيرة أن تحرز تقدمًا ملحوظا.

وأوضحت السعيد، أنه يجب أن تضع القمة القادمة للتنمية المستدامة خطوات للدول المتقدمة من أجل مساندة الدول المتوسطة النمو والنامية.