خريطة الأسعار اليوم: تراجع الذهب والدواجن واللحوم والحديد

القاهرة - مصراوي:

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة خلال التعاملات، فينا تراجعت أسعار اللحوم والدواجن والحديد مقارنة بمستويات أمس.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة

تراجع جديد في أسعار اللحوم الطازجة في الأسواق (موقع رسمي)

موقع رسمي: تراجع أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار البيض اليوم الجمعة في المزرعة

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور الجمعة

انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم بحلول منتصف التعاملات

تراجع أسعار االحديد في الأسواق خلال تعاملات الجمعة