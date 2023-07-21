تراجع أسعار االحديد في الأسواق خلال تعاملات الجمعة

القاهرة - مصراوي:

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، كما انخفض سعر الأسمنت بشكل طفيف.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37127 جنيها، بتراجع 129.18 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37576.9 جنيه، بزيادة 616 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1951.7 جنيه، بتراجع 4.43 جنيه.