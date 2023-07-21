تراجع جديد في أسعار اللحوم الطازجة في الأسواق (موقع رسمي)

القاهرة - مصراوي:

تراجعت أسعار اللحوم الطازجة خلال تعاملات اليوم الجمعة بالأسواق، لليوم الثاني على التوالي، وانخفض سعر الكيلو من اللحوم الحمراء 5.81 جنيه مقارنة بأسعار أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، كما انخفضت أسعار الأرز والمكرونة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.32 جنيه، بتراجع 22 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 36.87 جنيه، بانخفاض 42 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.36 جنيه، بانخفاض 23 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.23 جنيه، بانخفاض 1.79 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 23.22 جنيه، بانخفاض 11 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.88 جنيه بانخفاض 71 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.98 جنيه، بزيادة 1.06 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 72.94 جنيه، بتراجع 86 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.58 جنيه، بتراجع 8 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 305.08 جنيه، بتراجع 5.81 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 90.04 جنيه، بانخفاض 1.21 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 24.7 جنيه، بانخفاض 2.56 جنيه.

كيلو الفول السائب: 33.75 جنيه، بتراجع 2.77 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 90.41 جنيه، بتراجع 4.66 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 170.29 جنيه، بتراجع 9.02 جنيه.

لتر اللبن السائب: 21.95 جنيه، بزيادة 32 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 59.53 جنيه، بتراجع 2.21 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 28.2 جنيه، بارتفاع 38 قرشا.