أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة

القاهرة- مصراوي:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند أسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.75 و4.75 جنيه.

البطاطس بين 7 جنيهات و9.5 جنيه.

البصل بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الكوسة بين 4 و9 جنيهات.

الجزر بين 5 و9 جنيهات.

الفاصوليا بين 12 و18 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 و9 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.

البامية بين 15 و25 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و17 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 9 جنيهات و15 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 9 جنيهات و17 جنيها.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 20 و30 جنيها.

المانجو الهندي بين 15 و22 جنيها.

المانجو الزبدية بين 15 و19 جنيها.

المانجو السكري بين 15 و25 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.

الخوخ البلدي بين 20 و30 جنيها.