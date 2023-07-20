خريطة الأسعار اليوم:ارتفاع الحديد وتراجع اللحوم والذهب يعوض خسائره
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الحديد والبيض والدواجن، وعاد سعر الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات ليعوض خسائره الصباحية.
وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:
سعر الذهب اليوم يعوض خسائره الصباحية ويرتفع بمنتصف التعاملات
انخفاض أسعار اللحوم الطازجة في الأسواق اليوم الخميس
أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس
ارتفاع الأبيض والأحمر.. أسعار البيض اليوم الخميس في المزرعة
أسعار الأسماك اليوم الخميس في سوق العبور
ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس الأسواق (موقع رسمي)
سوق مصراوى
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