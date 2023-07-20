بدء تطبيق الزيادة على سجائر"فليب موريس".. هل يلتزم التجار بالأسعار الجديدة؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن بعد إعلان زيادة منتجات فيليب موريس للسجائر، سيجعل التجار يلتزمون بسعر قائمة أسعار الشركة الجديدة.

وأعلنت شركة فيليب موريس مصر، في بيان لها يوم الأربعاء، زيادة أسعار عدد من منتجاتها من السجائر بالأسواق رسميا، والتي تتضمن أصناف ميريت ومارلبورو وإل آند إم، إلى جانب التبغ المسخن "HEETS Selections"، وذلك بداية من اليوم الخميس.

وأوضح إمبابي، أن الشعبة اتفقت مع شركة فيليب موريس على زيادة الكميات المعروضة من منتجاتها خلال الفترة المقبلة لتجار الجملة الموثوق فيهم وللبنزينات، "فاللي كان مخزن عنده السجائر هيطرحها في السوق والأسعار هتنزل".

وشهدت أسعار السجائر ارتفاعا بمستويات أكبر من الأسعار التي تطرحها القوائم الرسمية للشركات، وذلك نتيجة تخزين الكميات من قبل بعض التجار خلال الفترة الماضية، وفقا لقول إمبابي.

سبب الزيادة الجديدة

قال إمبابي، إن زيادة أسعار السجائر لشركة فيليب موريس مصر جاء بسبب إعلان مناقشة مشروع قانون بالضرائب الجديدة على السجائر مع بداية دور الانعقاد الرابع في أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن هذا القانون كان لابد أن يناقش خلال الفترة الحالية لوقف الزيادات المبالغ فيها في أسعار السجائر حاليا بالأسواق.

وأوضح أن زيادة أسعار السجائر ستكون أقل في حالة إقرار تعديل ضريبة القيمة المضافة المطبقة على كل شريحة لأسعار منتجاتها من السجائر، "لو تم تعديل قانون القيمة المضافة على كل شريحة كانت الزيادة في أسعار السجائر تتراوح بين جنيهين إلى 3 جنيهات فقط".

بينما كشف علي كرمان، المدير العام لفيليب موريس مصر والمشرق، في بيان للشركة الأربعاء، "تأتي هذه الزيادة في الأسعار كضرورة للاستمرار في تأمين قدرتنا على تزويد المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين في مصر بالمنتجات عالية الجودة التي يبحثون عنها".

وأكدت فيليب موريس مصر التزامها بتزويد السوق بكافة احتياجاته من منتجاتها عبر تجار التجزئة والموزعين طبقا للأسعار الرسمية، مناشدة جميع التجار بضرورة الالتزام بقوائم الأسعار الصادرة عن الشركة والمعتمدة منها، وفقا للبيان.

وأوضحت الشركة في البيان، أن أسعار جميع منتجاتها معلنة بشفافية من خلال رمز "QR Code" الذي تم تطبيقه على عبوات السجائر التقليدية وعبوات لفائف التبغ المسخن.