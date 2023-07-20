أسعار الحديد تعاود الارتفاع اليوم الخميس الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الحديد في الأسواق للارتفاع خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، كما زاد سعر الأسمنت بشكل طفيف.

وتراجعت أسعار الحديد خلال الأيام القليلة الماضية، قبل أن تعاود الارتفاع اليوم.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37256 جنيه، بزيادة 631 جنيها.

سعر طن حديد عز: 38192 جنيها، بزيادة 641 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1956 جنيه، بزيادة 24 جنيها.