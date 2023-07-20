سعر الذهب اليوم يعوض خسائره الصباحية ويرتفع بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط 15 جنيها في بداية تعاملات اليوم الخميس، قبل أن يعاود الارتفاع بنفس القيمة ويعوض خسارته بحلول منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1447 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 1860 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2170 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2480 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1982 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف بداية تعاملات اليوم الخميس، بزيادة 5.9 دولار، وبنسبة 0.30% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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