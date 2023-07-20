انخفاض أسعار اللحوم الطازجة في الأسواق اليوم الخميس

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الفول وزيت عباد الشمس واللحوم الطازجة والمسلى الصناعي، في الأسواق اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل ارتفعت أسعار اللبن السائب.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.54 جنيه بانخفاض 9 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 37.29 جنيه، بانخفاض 1.1 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.59 جنيه، بانخفاض 62 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.95 جنيه، بانخفاض 1.24 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 23.33 جنيه، بانخفاض 53 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.59 جنيه، بارتفاع 10 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 46.92 جنيه، بانخفاض 34 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 73.8 جنيه، بانخفاض 45 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.66 جنيه، بانخفاض قرشين.

كيلو اللحوم الطازجة: 310.89 جنيه، بانخفاض 4.03 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 91.25 جنيه، بارتفاع 51 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 27.26 جنيه، بانخفاض 87 قرشا.

كيلو الفول السائب: 36.52 جنيه، بانخفاض 69 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 95.7 جنيه، بارتفاع 99 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 179.31 جنيه، بانخفاض 8 جنيهات.

لتر اللبن السائب: 21.64 جنيه، بارتفاع 1.2 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 61.74 جنيه، بانخفاض 1.18 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 27.82 جنيه، بانخفاض 9 قروش.