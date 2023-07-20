البترول تتفق مع سنتامين وبارك جولد الكندية على بنود عقد للبحث عن الذهب والمعادن

كتب - مصطفى عيد:

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم الخميس، توصل الوزارة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لاتفاق مع شركتى باريك جولد الكندية وسنتامين الانجليزية على البنود التجارية والمالية والقانونية لنموذج عقد استغلال المعادن بعدد من مناطق الامتياز التي فازت بها الشركتان فى المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها.

وقال الوزير، في البيان إنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنظمة لعرض الاتفاقيات على الجهات المختصة ذات الصلة.

وأكد الوزير، أن هذا الاتفاق أحد النجاحات التي حققتها الدورة الحالية لمنتدى مصر للتعدين، خاصة وأن الشركتين باريك وسنتامين عالميتين ولديهما الخبرة والملاءة المالية والتقنيات للإسراع بتنفيذ الاتفاق وتحقيق نتائج أعمال تضاف لما يحققه قطاع التعدين من تطور.