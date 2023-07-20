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BBC

البترول تتفق مع سنتامين وبارك جولد الكندية على بنود عقد للبحث عن الذهب والمعادن

11:14 ص الخميس 20 يوليه 2023

المهندس طارق الملا وزير البترول

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كتب - مصطفى عيد:
أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم الخميس، توصل الوزارة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لاتفاق مع شركتى باريك جولد الكندية وسنتامين الانجليزية على البنود التجارية والمالية والقانونية لنموذج عقد استغلال المعادن بعدد من مناطق الامتياز التي فازت بها الشركتان فى المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالها.

وقال الوزير، في البيان إنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنظمة لعرض الاتفاقيات على الجهات المختصة ذات الصلة.

وأكد الوزير، أن هذا الاتفاق أحد النجاحات التي حققتها الدورة الحالية لمنتدى مصر للتعدين، خاصة وأن الشركتين باريك وسنتامين عالميتين ولديهما الخبرة والملاءة المالية والتقنيات للإسراع بتنفيذ الاتفاق وتحقيق نتائج أعمال تضاف لما يحققه قطاع التعدين من تطور.

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طارق الملا البترول البحث عن الذهب والمعادن

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