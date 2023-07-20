أسعار الأسماك اليوم الخميس في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من أصناف المأكولات البحرية والأسماك، في سوق الجملة بالعبور، اليوم الخميس عند مستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 61 و63 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 جنيها و95 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 190 و310 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 و210 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و190 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 و120 جنيها.