ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الأحد في مصر بحلول التعاملات المسائية؟

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

ويأتي ذلك بعد أن هبط سعر جرام الذهب 40 جنيها خلال تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 1507 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 1937 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2260 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2583 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية للأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1919 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات يوم الجمعة (آخر تعاملات الأسبوع)، بارتفاع 11.15 دولار بنسبة 0.58% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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