شعبة البقالة: انخفاض أسعار الأرز والزيت في الأسواق

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن أسعار الأرز والزيت شهدت انخفاضا في الأسواق، حيث تراجع سعر الزيت من 68 إلى 60 جنيها للزجاجة اللتر، منخفضا 100 جنيها في الكرتونة، كما انخفض سعر الأرز بنحو 3000 جنيه في الطن.

وأضاف المنوفي، في بيان اليوم الأحد، أن المستهلك لم يشعر بهذا الانخفاض في الأرز المعبأ الذي استقر سعره كما هو، بينما تراجع سعر الأرز السائب الذي وصل سعره إلى 25 جنيها للكيلو.

وأشار المنوفي، إلى أن بعض السلع زادت أسعارها كالسكر الذي ارتفع ليتروح بين 23 و25 جنيها للكيلو، وكذلك البيض حيث يتراوح سعر البيضة الواحدة بين 4.25 و4.50 جنيه.

ويرى المنوفي، أن حرص الحكومة على استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية خلال أيام العيد ساهم في حدوث حالة من التوازن في الأسواق والأسعار خلال الأيام الماضية، وكذلك استمرار المعارض المختلفة التي أقامتها الدولة في طرح كميات كبيرة من اللحوم على مستوى الجمهورية أدى إلى استقرار الأسعار في الأسواق وتوافر اللحوم اللازمة بكميات كبيرة تكفي احتياجات المواطنين.

وأوضح المنوفي، أن أسعار أغلب السلع مستقرة، وتراوح سعر الجبن الأبيض بين 76 و96 جنيها للكيلو، والجبنة التركي الكيلو من 140 و180 جنيها، والجبن المعبأ "الفيتا" العلبة وزن ربع كيلو من 12 و17 جنيها.

وتراوح سعر المكرونة العبوة 400 جرام بين 8 و10 جنيهات، وزجاجة الزيت 750 ملل من 40 و45 جنيها، والزجاجة اللتر من 60 و65 جنيها، وعبوة السكر وزن 1 كيلو من 20 و25 جنيها، والأرز من 25 و30 جنيها للعبوة الكيلو ، بحسب المنوفي.