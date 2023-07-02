التضامن: حصر 180 ألف سيدة من ذوات الإعاقة حتى الآن لكافلة حقوقهن

كتبت- دينا خالد:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم حصر 180 ألف سيدة، ضمن حملة الوزارة لحصر السيدات ذوات الإعاقة، حتى الآن لكفالة حقوقهن.

وكانت الوزارة، أطلقت تطبيقا إلكترونيًا يهدف إلى تسجيل السيدات ذوات الإعاقة في إطار حرص الدولة على كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبصفة خاصة السيدات.

وأوضحت القباج، في بيان اليوم الأحد، أن التطبيق الإلكتروني بعد إطلاقه قد حدث به عطل فني أثناء فترة العيد، وجاري متابعة الانتهاء من إصلاحه قبل نهاية الاسبوع الحالي.

ويهدف التطبيق إلى تسجيل الحالة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، والعملية للزوجة، وطبيعة العمل، وغيرها من البيانات، بحسب البيان.

وأشارت القباج، إلى أن القيادة السياسية وجهت بدراسة الموضوعات التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة وجميع الفئات التي تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، في ظل حرصها على كفالة حقوقهم بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة للدولة.