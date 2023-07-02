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خريطة الأسعار اليوم: استقرار السلع الأساسية.. والذهب يحافظ على تراجعه

02:53 م الأحد 02 يوليو 2023

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- دينا خالد:

استقرت عدد من أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، وبقيت أسعار الخضروات والفاكهة والأسماك في أغلبها عند نفس مستويات أمس، كما حافظ سعر الذهب اليوم بمنتصف التعاملات على التراجع الذي سجله في الصباح.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

سعر الدواجن اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الأحد في المزرعة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق

4 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

أسعار اللحوم والأرز والفول والجبن والألبان بالأسواق اليوم الأحد

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأحد

بعد هبوطه صباحا.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات

سوق مصراوى

خريطة الأسعار اليوم الذهب اسعار السلع سعر الذهب

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