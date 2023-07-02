مواعيد عمل فروع شركات الاتصالات بعد إجازة عيد الأضحى

كتب- علاء حجاج:

استعادت فروع شركات المحمول والاتصالات نشاطها من جديد وبدأت العمل بالمواعيد الرسمية المعتادة بداية من يوم الخميس الماضي، بعد إجازتها في أول أيام عيد الأضحى.

وحصلت منافذ شركات المحمول والاتصالات على إجازة عيد الأضحى خلال أول أيام العيد، الأربعاء، ما عدا المنافذ بالمولات التجارية والمطارات والموانئ، واستأنفت العمل بالمواعيد الرسمية من جديد بداية من اليوم التالي.

وتنتهي إجازة عيد الأضحى التي أقر مجلس الوزراء غدا الاثنين 3 يوليو، والتي بدأت الثلاثاء الماضي، متضمنة إجازة 30 يونيو احتفالا بذكرى الثورة.

وفي هذه السطور نوضح لكم المواعيد الصيفية لعمل فروع شركات المحمول الرسمية بموجب قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي يتم العمل بها عقب إجازة العيد بشكل طبيعي:

طوال أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحا وحتى العاشرة والنصف مساءً.

يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

يوم الجمعة: من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.