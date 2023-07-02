انطلاق فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعدين 2023 هذا الشهر

كتب- مصطفى عيد:

تنطلق فعاليات منتدى مصر للتعدين 2023 في نسخته الثانية تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023 وعلى مدار يومين، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

وسيستضيف المنتدى قادة صناعة التعدين بالمنطقة والعالم وشركات التعدين العالمية والمستثمرين وشركات الخدمات والموردين الراغبين في أداء أعمالهم في مصر والمنطقة، وسيسلط الضوء على خارطة طريق للمضي قدماً في إطلاق كافة إمكانات قطاع التعدين في ظل ما حققته النسخة الأولى من المؤتمر والتي عقدت فى شهر يونيو العام الماضي.

ويأتي المنتدى هذا العام متزامناً مع الجهود المستمرة لوزارة البترول لتطوير قطاع التعدين والذي شهد تغيرات كبيرة وجوهرية خلال السنوات الماضية بعد تنفيذ خارطة طريق ناجحة لإصلاح القطاع وتطويره بدعم ومتابعة من القيادة السياسية والحكومة، وفقا للبيان.

ويكتسب نشاط التعدين حالياً دفعة كبيرة واعتراف بكونه وجهة مثمرة لمستثمري التعدين في ظل الطموح الذي تسعى إليه مصر بأن يصبح قطاع التعدين رافدا رئيسيا للدخل القومي وداعما مهما للاقتصاد المصري، بحسب الوزارة.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر أطلقت استراتيجية طموحة ومرنة لتعظيم استغلال الثروات التعدينية نجحت في جذب أنظار شركات التعدين العالمية وشجعتها على الاستثمار في مصر.

وأشار إلى السعي إلى مضاعفة هذه الاستثمارات في ظل توفر وتنوع الثروات التعدينية وبالاستفادة من الاستقرار السياسي والمجهودات المكثفة التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات التسع الأخيرة في الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، وتطوير البنية الأساسية.

وأضاف الملا أن العام الحالي يشهد طفرة كبيرة فيما يخص جذب المزيد من شركات التعدين العالمية وتطوير الشراكات مع المستثمرين الدوليين في مجال التعدين بالتوازي مع الاستمرار في تنفيذ عمليات تنمية البنية التحتية، وهو ما يعد عنصرا هاما في جذب الاستثمارات.

وأكد أن مصر مهتمة بالتوسع في مشروعات التصنيع من الخامات التعدينية لزيادة القيمة المضافة من ثروات مصر التعدينية، وأنها أطلقت تنفيذ عدد من المشروعات التي تعمل على تحقيق هذا التوجه.

وسيشهد المنتدى مشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات المعنية بأنشطة التعدين ومؤسسات التمويل والاستشارات والمسئولين الحكوميين والخبراء، وستتضمن فعالياته العديد من الجلسات بمشاركة عدد كبير من المتحدثين والمتابعين ومسئولي الشركات العالمية والمصرية.