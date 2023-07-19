الملا يبحث مع لوتس جولد الكندية مشروعات الشركة للبحث عن الذهب بمصر

كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع مايك سيلفر الرئيس التنفيذي لشركة لوتس جولد الكندية والوفد المرافق له، مشروعاتها الطموحة للبحث عن الذهب فى صحراء مصر الشرقية في عدد من المناطق والتي فازت بها في المزايدات العالمية الأخيرة التي تم طرحها بعد تحديث الإجراءات والنظم والقوانين لجذب الاستثمار.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، عرض وفد الشركة خلال اللقاء تقدم الأعمال في عمليات البحث والتنقيب والحفر الجارية للبحث عن الذهب والممارسات والأنشطة والتقنيات المستخدمة للوصول لأفضل النتائج مشيرين إلى أن الشركة فازت بعشر مناطق في الجولة الأولى والثانية من المزايدة العالمية للبحث عن الذهب، حيث تعد مصر محل اهتمام بالنسبة للشركة.

ولفت مسئولو الشركة إلى تنفيذها خطة طموحة لتسريع وتيرة العمل وتكثيف حجم الأعمال في مناطق امتيازها للبحث والتنقيب عن الذهب في مصر، وأنها تحرز تقدماً في عمليات البحث والتنقيب، وتنفذ برنامج حفر ناجح بتقنيات متنوعة وحديثة في إطار مساعي الشركة وتطلعها للوصول لاكتشاف تجاري للذهب في مصر حيث اكتسبت خبرات عديدة في مناطق مختلفة من العالم.

وأوضح الوفد أن حجم الإنفاق الاستثماري للشركة في عملياتها فى مصر بلغ حتى الآن نحو 8 ملايين دولار منذ إسناد الأعمال لها وهو ما يعكس حجم نشاطها المكثف وحماسها لتحقيق النجاح السريع فى مصر.

وأكد مسئولو الشركة التزامها بالضوابط البيئية في عمليات التعدين والعمل بشكل صديق للبيئة حيث يجري إعادة معالجة المخلفات والتشغيل بالطاقة الشمسية علاوة على تطبيق معايير السلامة القصوى في مواقع العمل، إلى جانب التوسع في تنفيذ أنشطة المسئولية المجتمعية التي يستفيد منها المجتمع المحلي المحيط بموقع الشركة بتوفير فرص العمل، كما تؤمن الشركة بخبرات الجيولوجيين المصريين.

وأشاد الوزير بحماس الشركة وجهودها لتسريع وتيرة العمل لتحقيق نتائج إيجابية، كما أشاد بجهودها لتحقيق الاستدامة البيئية في أعمالها وتنفيذ أنشطة المسئولية المجتمعية، وحث الشركة على التوسع في نشاط المسئولية المجتمعية لخدمة المجتمع المحلي.

حضر اللقاء المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية، والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني، ومن الشركة الكندية تشارلز ستافورد منسق السلامة والعمليات الميدانية ، وعمر ناصر مدير الشركة في مصر.

كما التقى المهندس طارق الملا مع مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين العالمية للذهب والوفد المرافق علي هامش منتدي مصر للتعدين.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين قطاع التعدين المصري والشركة العالمية، وتم استعراض التعاون والشراكة الناجحة في منجم السكري للذهب بالصحراء الشرقية والرؤية المشتركة الطموحة لتحقيق مزيد من النجاحات.

وأكد رئيس سنتامين العالمية أن شركته تعتز بنجاحاتها في مصر وتثق في المناخ الاستثماري، مشيرا إلى أن مصر تتوافر فيها عوامل النجاح ويمكنها أن تصبح سوقا رائدة في مجال الثروات المعدنية.