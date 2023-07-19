ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بتعاملات المساء؟

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء، عند مستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1447 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1860 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2170 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2480 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 17360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1978 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات المساء اليوم الأربعاء، بزيادة 3.7 دولار، وبنسبة 0.03% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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