إعلان

BBC

رسميا.. فيليب موريس تعلن زيادة أسعار سجائر مارلبورو وإل آند إم وميريت

03:30 م الأربعاء 19 يوليو 2023
رسميا.. فيليب موريس تعلن زيادة أسعار سجائر مارلبورو وإل آند إم وميريت

شركة فيليب موريس مصر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شركة فيليب موريس مصر، في بيان لها اليوم الأربعاء، زيادة أسعار عدد من منتجاتها من السجائر بالأسواق رسميا، والتي تتضمن أصناف ميريت ومارلبورو وإل آند إم، وذلك بداية من غدٍ الخميس.

وتتراوح قيمة الزيادة بين 3 و5 جنيهات للعبوة الواحدة، حسبما ذكر إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي.

وستصبح الأسعار الجديدة لهذه الأنواع من السجائر للمستهلك بعد الزيادة كالتالي:

- سعر عبوة ميريت بأنواعها: 64 جنيها مقابل 59 جنيها.

- سعر عبوة مارلبورو "أحمر وجولد": 59 جنيها مقابل 54 جنيها.

- سعر عبوة مارلبورو كرافتد بأنواعها: 49 جنيها مقابل 44 جنيها.

- سعر عبوة إل آند إم بأنواعها: 42 جنيها مقابل 39 جنيها للعبوة.

- التبغ المسخن heets بأنواعه: 50 جنيها للعبوة دون تغيير سعرها.

سوق مصراوى

شركة فيليب موريس مصر أسعار سجائر سجائر مارلبورو

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

نتيجة الثانوية العامة 2023..رابط الحصول عليها برقم الجلوس