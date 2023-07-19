خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الحديد وارتفاع البيض.. والذهب يعوض خسارته

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد واللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الفول واللبن، وعاد سعر الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات ليعوض خسائره الصباحية، وزاد سعر البيض الأبيض والأحمر في المزرعة.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الأبيض والأحمر.. أسعار البيض اليوم الأربعاء في المزرعة

أسعار الحديد تواصل الانخفاض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور

ارتفاع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الفول واللبن وانخفاض اللحوم بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يعوض خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات