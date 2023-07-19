المواد الغذائية: استقرار أسعار معظم السلع الغذائية في الفترة الأخيرة

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الكثير من السلع الغذائية والأساسية، شهدت استقرارا خلال الفترة الماضية.

وأشار المنوفي، إلى أن أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة تنفيذ اليوم يبلغ 12 ألف جنيه، والأرز عريض الحبة يبلغ 13 ألف جنيه، وسعر البيع المستهلك يتراوح بين 25 و29 جنيها.

وتوقع المنوفي، هبوط أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة، ونصح المستهلكين بشراء كمات محدودة حسب الحاجة، نظرا التوقعات بتراجع السعر.

وأوضح المنوفي، أن سعر لتر الزيت يتراوح بين 42 و57 جنيها، وبلغ سعر صفيح السمنة حجم كيلو ونصف نحو 85 جنيه، وتراوح سعر طن الدقيق بين 1400 و 1450 جنيه، وهي أرقام تشير إلى استقرار معظم أسعار السلع.

وبلغ سعر طبق البيض 115 جنية من أرض المزرعة، ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح بين 120 و 125 جنيه للطبق، ويتراوح سعر اللبن بين 24 و 30 جنيه، والمعبأ يتراوح سعره بين 30 و 35 جنيه، والجبنة البيضاء يتراوح سعرها من 100 إلى 120 جنيه، والجبنة الرومي يتراوح سعرها بين 160 و 180 جنيه، والجبنة المعلبة يتراوح سعر العلبة النصف كيلو بين 29 و 32 جنيه.

وأضاف المنوفي، أن سعر عبوة التونة المفتتة يتراوح بين 20 و 25 جنيه، والقطعة الواحدة بين 35 و 40 جنيه، والسردين المستورد يتراوح سعره بين 20 و 30 جنيه، والماكريل يتراوح سعره بين 20 و 25 جنية العبوة صغيرة الحجم، والكبيرة يتراوح سعرها بين 45 و47 جنيه.

وأشار المنوفي، إلى تحرك وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير مخزون أمن لسلعة السكر، حيث اجتمعت الوزارة مؤخرا بأعضاء اللجنة العليا للسكر لزيادة الكميات المعروضة في الأسواق.

وأضاف المنوفي، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وكذلك الكميات المتعاقد عليها تكفي البلاد حتى فبراير 2024، ويبدأ موسم الحصاد لقصب وبنجر السكر يناير المقبل.