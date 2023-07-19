هيرميس تنتهي من إصدار سندات توريق بقيمة 472.5 مليون جنيه لبالم هيلز

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة "بالم هيلز للتعمير" للتطوير العقاري، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار إي إف جي هيرميس، نجح في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 472.5 مليون جنيه.

وبحسب بيان من شركة "إي إف جي" اليوم، تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح:

- تبلغ قيمة الشريحة الأولى 49.61 مليون جنيه ومدتها 13 شهرا وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

- تبلغ قيمة الشريحة الثانية 137.02 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS).

- تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 285.86 مليون جنيه ومدتها 84 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).

وقال طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز، إن إتمام إصدار سندات التوريق يمثل علامة فارقة في مسيرة نمو شركة بالم هيلز.

وأضاف أن التعاون مع إي إف جي يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لتنويع مصادر التمويل، فضلًا عن التأكيد على التزام الشركة بتعزيز النمو داخل قطاع التطوير العقاري في مصر.

كما أشار طنطاوي إلى استفادة شركته من فرص التمويل الاستراتيجي في ترسيخ مكانة الشركة السوقية وتعزيز محفظة مشروعاتها.

وقالت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في EFG Hermes، إن عملية إصدار السندات شهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، مما يعكس ثقة المجتمع الاستثماري في شركتها في مجال ترتيب وإصدار الدين، فضلًا عن الأداء القوي الذي تحققه شركة بالم هيلز على مستوى سوق التطوير العقاري المصري.

وقامت إي إف جي بدور المستشار المالي الأوحد والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. وقام مكتب KPMG بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة، وفقا للبيان.

كما قام كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبركة كابيتال للاستثمارات المالية بدور ضامن التغطية، بينما كان بنك البركة أحد البنوك التي قامت بالاكتتاب، وقام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ أيضًا، بحسب البيان.