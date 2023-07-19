داليا خورشيد: مؤسسات عالمية بارزة شاركت في اكتتاب زيادة رأس مال بلتون

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، إتمام أكبر اكتتاب على مرحلتين وزيادة رأس مال نقدي مدفوع بالكامل في تاريخ البورصة بقيمة 10 مليارات جنيه، من خلال إصدار 5 مليارات سهم جديد ("الأسهم الجديدة").

وقالت داليا خورشيد الرئيس التنفيذي للشركة: "نحن سعداء بنتيجة الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة، وممتنون للدعم الذي تلقيناه من مساهمينا الحاليين، وكذلك المستثمرين الجدد الذين شاركوا في الاكتتاب، ومن بينهم مؤسسات عالمية بارزة"، بحسب بيان من الشركة اليوم الأربعاء.

وأضافت، "تمت تغطية الاكتتاب في المرحلة الثانية بمقدار 5.49 مرة، وهو دليل قوي على الثقة في رؤيتنا واستراتيجيتنا التحويلية الطموحة التي تستهدف دعم بلتون وتعزيز نموها".

وذكرت داليا خورشيد "أن الإتمام الناجح لعملية زيادة رأس المال يمثل ركيزة أساسية لاستراتيجية التحوّل التي بدأنا في تنفيذها، حيث نجحنا في إعادة هيكلة المجموعة، مع تعزيزها بفريق إدارة يضم نخبة من الخبراء والقيادات على مستوى السوق والارتقاء بالبنية الرقمية للمجموعة".

وأعربت خورشيد عن تطلعها للتعاون مع فريق العمل للمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف النمو المخطط لها على المستوى المحلي والدولي، والاستفادة من المقومات التي تحظى بها الشركة لتحقيق نمو ذو قيمة مضافة للمساهمين.

ووافق مجلس إدارة الشركة أمس الثلاثاء على تفويض الإدارة التنفيذية في إتمام كافة الإجراءات التنظيمية والرقابية المطلوبة لقيد الأسهم الجديدة في البورصة.

وعقب إتمام قيد الأسهم الجديدة، سوف يرتفع رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 926 مليون جنيه إلى 10.9 مليار جنيه، وفقا للبيان.