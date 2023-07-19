ارتفاع أسعار الفول واللبن وانخفاض اللحوم بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفول وزيت عباد الشمس والأرز السائب والجبن الرومي والمسلى الصناعي واللبن، في الأسواق اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

وفي المقابل انخفضت أسعار زيت الذرة كريستال واللحوم الطازجة والجبن الأبيض في الأسواق.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.63 جنيه بارتفاع 54 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 38.39 جنيه، بارتفاع جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.21 جنيه، بارتفاع 37 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.94 جنيه، بارتفاع 1.38 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 23.86 جنيه، بارتفاع 83 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.49 جنيه، بانخفاض 6 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 47.26 جنيه، بارتفاع 21 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 74.25 جنيه، بانخفاض 1.23 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.68 جنيه، بارتفاع 3 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 314.92 جنيه، بانخفاض 1.45 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 90.74 جنيه، بانخفاض 29 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 28.13 جنيه، بارتفاع 1.2 جنيه.

كيلو الفول السائب: 37.21 جنيه، بارتفاع 90 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 94.08 جنيه، بانخفاض 2.94 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 187.31 جنيه، بارتفاع 8.63 جنيه.

لتر اللبن السائب: 28.72 جنيه، بارتفاع 1.59 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 62.92 جنيه، بارتفاع 1.4 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 28.72 جنيه، بارتفاع 1.39 جنيه.