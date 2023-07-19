رؤساء شركات لتعدين الذهب: مصر وفرت مساحة وفرصا مشجعة للاستثمار

كتب- مصطفى عيد:

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية العاملة في تعدين الذهب في مصر التي أقيمت بعنوان (إطلاق الإمكانيات الاستثمارية لقطاع التعدين في مصر)، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر مصر للتعدين 2023 والتي انطلقت أمس وتختتم مساء اليوم.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، ضمت الجلسة رؤساء ومسئولي سنتامين الأسترالية، وباريك جولد الكندية، وAKH gold الإنجليزية.

وأكد رؤساء ومسئولو الشركات أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأنها وفرت مميزات وحوافز جديدة للاستثمار في قطاع التعدين تواكب الصناعة العالمية ، ووفرت مساحة وفرصا مشجعة للعمل والاستثمار بعد تذليل وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية العقبات إزاء الاستثمار الجاد.

وقام رؤساء الشركات بتعديد تلك المزايا من بنية تحتية حديثة ومتطورة وتوسع في شبكات الطرق والمرافق وتعديلات في القوانين ونظم التراخيص لتشجيع الاستثمار، وتيسير إجراءاته، علاوة على وجود كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على تحقيق أهداف مشروعات التعدين، وفقا للبيان.

وأكد مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين الأسترالية، التي تستثمر في منجم السكري للذهب بالصحراء الشرقية، أن مصر لديها المقومات والخبرات الجيولوجية الكفيلة بتحقيق نتائج مميزة في مجال التعدين.

كما أشار إلى توافر بنية تحتية مؤهلة من طرق ممهدة وشبكة الاتصالات والكهرباء والمياه الملائمة، فضلا عن القدرات البشرية مما يمهد لمستقبل باهر في مجال التعدين، وهو الأمر الذي يشجع الشركات العالمية الكبرى والمتوسطة للعمل فى هذه البيئة الواعدة.

بينما أوضح مارك كامبل العضو المنتدب لشركة AkH gold، أن موقع مصر الجغرافي المتميز يؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات ويضعها محط أنظار العالم خاصة بعد قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بتعديل قانون الثروة المعدنية فى عام 2019، مشيدا بنجاح تجربة شركة سنتامين في استغلال منجم السكري.

كما أشار إلى أهمية طرح المزايدات الجديدة للثروة المعدنية في تشجيع الاستثمار وتحقيق التقدم الاقتصادي، وفقا للبيان.

وأكد جيمس فيرجيسون المسئول بشركة باريك جولد، ثاني أكبر شركات تعدين الذهب عالميا، أهمية الجهود المبذولة في مصر لفتح المجال أمام الشركات الدولية للتعدين للوصول إلى شراكة وتكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة لتوحيد الجهود المبذولة والاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية لتطوير قطاع الثروة المعدنية.

وأوضح أن وزارة البترول والثروة المعدنية قامت في الفترة الأخيرة بتذليل العقبات أمام المستثمرين، فضلا عن العمل على تأهيل القدرات البشرية بشكل كفء للعاملين في قطاع الثروة المعدنية.