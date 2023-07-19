ارتفاع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم والكوسة والفلفل الرومي والحامي والبرتقال الصيفي والمانجو الهندي، في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وفي المقابل انخفضت أسعار الخيار الصوب والليمون البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.75 و4.75 جنيه، بارتفاع 25 قرشا.

البطاطس بين 7 جنيهات و9.5 جنيه.

البصل بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الكوسة بين 4 و9 جنيهات، بارتفاع جنيهين.

الجزر بين 5 و9 جنيهات.

الفاصوليا بين 12 و18 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، بارتفاع جنيه.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الخيار البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

البامية بين 15 و25 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 8 جنيهات و14 جنيها، بارتفاع جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و17 جنيها، بانخفاض جنيه.

العنب البناتي الأصفر بين 9 جنيهات و15 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 9 جنيهات و17 جنيها.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 20 و30 جنيها.

المانجو الهندي بين 15 و22 جنيها، بارتفاع جنيه.

المانجو الزبدية بين 15 و19 جنيها.

المانجو السكري بين 15 و25 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.

الخوخ البلدي بين 20 و30 جنيها.