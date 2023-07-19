ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي والسبيط والكاليماري والجمبري، في سوق الجملة بالعبور، اليوم الأربعاء عند مستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل انخفضت أسعار المكرونة السويسي والكابوريا.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 61 و63 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و95 جنيها، بانخفاض 15 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 190 جنيها و310 جنيهات، بارتفاع 40 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و190 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 و120 جنيها.