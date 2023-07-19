أسعار الحديد تواصل الانخفاض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الحديد تراجعها في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وذلك بعد هبوط خلال تعاملات الأيام الماضية، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، كما انخفض سعر طن الأسمنت.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36626 جنيها، بتراجع 547 جنيها.

سعر طن حديد عز: 37552 جنيها، بتراجع 810 جنيهات.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1932 جنيها، بتراجع 48 جنيها.