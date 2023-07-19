أسعار الحديد تواصل الانخفاض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)
كتبت- شيرين صلاح:
واصلت أسعار الحديد تراجعها في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وذلك بعد هبوط خلال تعاملات الأيام الماضية، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، كما انخفض سعر طن الأسمنت.
ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
أسعار الحديد والأسمنت
سعر طن الحديد الاستثماري: 36626 جنيها، بتراجع 547 جنيها.
سعر طن حديد عز: 37552 جنيها، بتراجع 810 جنيهات.
سعر طن الأسمنت الرمادي: 1932 جنيها، بتراجع 48 جنيها.
سوق مصراوى
-
بقسط شهري يبدأ من 98 جنيها.. أفضل تكييف ومبرد هواء لمواجهة حر الصيفتفاصيل
-
أفضل هاتف ذكي من الفئة الاقتصادية 2023 يبدأ من 1999 جنيهاتفاصيل
-
أفضل الشواحن السريعة Type-C.. ومن أين تشتريها؟تفاصيل
-
أفضل تلفزيون HD LED بأعلى إمكانيات أقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
-
عروض يوم برايم.. أفضل الإلكترونيات الذكية في السوق المصري 2023 بخصمتفاصيل
-
في "يوم عروض أمازون برايم".. أفضل الأجهزة الإلكترونية لمنزل عصري بقسطتفاصيل
فيديو قد يعجبك: