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ارتفاع الأبيض والأحمر.. أسعار البيض اليوم الأربعاء في المزرعة

10:46 ص الأربعاء 19 يوليو 2023
ارتفاع الأبيض والأحمر.. أسعار البيض اليوم الأربعاء في المزرعة

أسعار البيض اليوم

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كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم الأربعاء في المزرعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته على فيسبوك، فيما استقرت أسعار البيض البلدي.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 114.75 جنيه، بارتفاع جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 117.75 جنيه، بارتفاع جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي: 125.75 جنيه.

وعانى المستوردون والصناع خلال العام الماضي من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، وهو ما أدى وقتها لارتفاع كبير في أسعار البيض مع قلة المعروض وارتفاع أسعار الأعلاف.

سوق مصراوى

أسعار البيض اليوم سعر كرتونة البيض الأبيض سعر كرتونة البيض الأحمر

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