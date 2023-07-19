سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يهبط 10 جنيهات في بداية التعاملات
كتبت- شيرين صلاح:
هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات المساء.
أسعار الذهب اليوم
هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1440 جنيها للجرام.
وانخفض الذهب عيار 18 إلى 1851 جنيها للجرام.
وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 2160 جنيها للجرام.
وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 2469 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب 17280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
سعر الذهب عالميا
سجل سعر الذهب عالميا نحو 1974 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بتراجع 3.8 دولار، وبنسبة 0.19% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب
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