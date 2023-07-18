الملا يتفق مع وزير الصناعة السعودي على توقيع مذكرة تفاهم بمجال التعدين

كتب- مصطفى عيد:

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، تناولت تعميق أوجه التعاون بين البلدين في مجال التعدين، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وقال المهندس طارق الملا إن قطاع التعدين يعد فرصة لمزيد من التعاون والتكامل بين مصر والمملكة وتبادل الخبرات، مشيرا إلى ما شهده قطاع التعدين المصري من إصلاحات تمثل خطوات جيدة للانطلاق بأنشطته، مؤكدا اهتمام الوزارة بتحقيق أعلى قيمة مضافة من الخامات التعدينية من خلال التوسع في تصنيع هذه الخامات.

وأكد الوزير السعودي وجود فرص للتكامل بين مصر والمملكة في قطاع التعدين بالاستفادة من التطورات الإيجابية الأخيرة التي يشهدها هذا القطاع في كلا البلدين.

وأضاف بندر الخريف أن مصر استطاعت جذب انتباه المستثمرين مؤخرا لأنشطة قطاع التعدين لديها بعد التطورات التي تم إدخالها على هذا القطاع، مشيرا إلى أهمية نشاط الخدمات في إضافة زخم للأنشطة التعدينية.

ووجه الوزير السعودي خلال اللقاء الدعوة للمهندس طارق الملا لحضور مؤتمر التعدين الدولي في الرياض في يناير المقبل، ورحب الملا بالدعوة مؤكدا أن المؤتمر فرصة لمشاركة الشركات المصرية العاملة في هذا القطاع.

وشهد اللقاء الاتفاق بين الوزيرين على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين قطاع التعدين في كلا البلدين، والإعداد لتوقيعها خلال الفترة المقبلة كنواة لتعاون ممتد في هذا القطاع الواعد.

حضر المباحثات المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية، والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني.