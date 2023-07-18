مذكرتا تفاهم بين اقتصادية المثلث الذهبي وفوسفات مصر ولينسبريدج الأسترالية
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كتب- مصطفى عيد:
شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع شركة لينسبريدج الاسترالية مذكرتي تفاهم الأولى مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والثانية مع شركة فوسفات مصر، وذلك على هامش منتدى مصر للتعدين المنعقد اليوم بالقاهرة، بحسب بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية.
وتهدف المذكرة الأولى لتنفيذ وتشغيل مشروع مصنع حامض الفوسفوريك في المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، ووقعها عادل سعيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وبريان ويسون الرئيس التنفيذي لشركة لينسبريدج.
وجاءت مذكرة التفاهم الثانية بين شركة فوسفات مصر وشركة لينسبريدج الاسترالية بشأن توريد خام الفوسفات اللازم لمشروع مصنع حامض الفوسفوريك في المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.
ووقعها مذكرة التفاهم محمد عبد العظيم رئيس شركة فوسفات مصر، وبريان ويسون الرئيس التنفيذي لشركة لينسبريدج، وكلايد ويسون المدير التنفيذي للشركة.
وعقب التوقيع، أكد الملا أن هناك اهتماما من الدولة لإقامة مشروعات كبرى لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية، وتحقيق عائدات جديدة من تصنيعها، وأن مشروع حامض الفوسفوريك يجسد استراتيجية الوزارة في استغلال الثروات التعدينية.
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