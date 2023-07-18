بلتون تعلن تغطية الاكتتاب في زيادة رأس مالها بقيمة 10 مليارات جنيه

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة أن نسبة تغطية الاكتتاب في المرحلة الثانية في أسهم زيادة رأس مال الشركة بلغت 5.49 مرة، كما بلغت نسبة التخصيص 18.22%، وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم الثلاثاء.

وقالت بلتون القابضة في البيان، أنه تم الاكتتاب من جانب المساهمين القدامى ومشتري الحق.

وأوضح البيان، أنه تم الاكتتاب في كامل أسهم زيادة رأس مال الشركة البالغ 5 مليارات سهم بقيمة قدرها 10 مليارات جنيه.

وذكرت الشركة، أنه تم غلق باب الاكتتاب في الأسهم الغير المغطاة البالغ عددها 100.4 مليون سهم.

وكانت نسبة تغطية الاكتتاب في المرحلة الأولى لزيادة رأسمال بلتون المالية بلغت 97.99%، من خلال الاكتتاب في 4.899 مليار سهم.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في مارس الماضي على زيادة رأس المال المصدر من 926.957 مليون جنيه إلى 10.926.957 مليار جنيه.

وتعمل بلتون في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، وانتقلت تبعية بلتون إلى شركة أوراسكوم المالية القابضة التي تم إنشاؤها نتيجة لتقسيم أسهم شركة أوراسكوم القابضة للاستثمار.