"الثروة المعدنية" توقع بروتوكولا بمجال التدريب مع غرفة التجارة الأمريكية

كتب- مصطفى عيد:

على هامش منتدى مصر للتعدين 2023، شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وغرفة التجارة الأمريكية بمصر.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، بهدف البروتوكول إلى تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج بناء القدرات في قطاع التعدين والذي يقام خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يوليو 2024.

وأكد الملا أن الاستمرار في تدريب وتأهيل وصقل خبرات الكوادر التعدينية عنصر رئيسي في رؤية تطوير وتعظيم استغلال ثروات مصر التعدينية، لافتاً إلى التعاون الإيجابي مع لجنة التعدين بالغرفة الأمريكية بمصر، والذي يشهد تنامياً مستمراً.

وقع البروتوكول ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ومحمد زاهر رئيس لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية بمصر.