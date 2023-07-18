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"إم. إم جروب" تستحوذ على 40% من "بي فارما" باستثمارات 205 ملايين جنيه

03:47 م الثلاثاء 18 يوليه 2023
"إم. إم جروب" تستحوذ على 40% من "بي فارما" باستثمارات 205 ملايين جنيه

شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية

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كتبت- دينا خالد:

قالت مجموعة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، إن مجلس إدارة الشركة وافق على استثمار نحو 205 ملايين جنيه، وذك للاستحواذ على 40% من شركة "بي فارما" المتخصصة في مجال توزيع وتجارة الأدوية في مصر.

وقال خالد محمود، الرئيس التنفيذي لشركة "إم تي آي"، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إن قطاع الرعاية الصحية المتخصصة وخدمات توزيع وتجارة الأدوية شهدت نموا كبيرا في مصر، وهي فرصة للاستثمار جيدة مع شركاء أصحاب خبرة في القطاع المالي والدوائي.

وتعمل "إم تي أي" في تشغيل أعمال تجارية بما في ذلك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والاتصالات وغيرها من خلال المشاركة مع عدد من الشركات العالمية مثل سامسونج، وهواوي، وفودافون، وفريتال – اليابان وكارير.

سوق مصراوى

مجموعة إم إم جروب التجارة العالمية تجارة الأدوية خالد محمود

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