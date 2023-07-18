توقيع عقد إنشاء مصنع للملابس بالإسماعيلية باستثمارات 28.5 مليون دولار

كتب- مصطفى عيد:

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، عقد إنشاء مصنع الملابس الجاهزة لشركة "شنغهاي شينجدا" الصينية يقام بمنطقة (أبو خليفة الصناعية) غرب القنطرة، وذلك في إطار خطة المنطقة الاقتصادية لتنمية وتطوير مناطقها الصناعية التابعة وتوطين الصناعات المستهدفة ضمن رؤيتها الاستراتيجية 2020/2025.

ويتضمن العقد إنشاء مصنع بمساحة 83 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تصل إلى 28.5 مليون دولار للمرحلة الأولى فقط حيث يقام المشروع على مرحلتين، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية في اجتماعه مؤخراً في يونيو الماضي، على هذا المشروع لأول من نوعه في منطقة القنطرة غرب الصناعية باستثمارات 40 مليون دولار للمرحلتين، بحسب بيان اليوم الثلاثاء.

وينص العقد، على أن يتم تصدير منتجات المصنع بالكامل للسوق الأمريكية بطاقة إنتاجية 43 مليون قطعة سنوياً، مما يساهم بدوره في توفير 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأكد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية، على أن هذا المصنع هو خطوة ضمن خطط المنطقة الاقتصادية الطموحة لتحقيق التنمية المنشودة في المناطق الصناعية التابعة، وخاصة منطقتي غرب القنطرة وشرق الإسماعيلية، التي توليها المنطقة اهتماماً كبيراً لما تتضمنه هذه المناطق من إمكانيات ومقومات تجعلها مناطق جاذبة لصناعات متنوعة.

وأشار جمال الدين، إلى أن هذا المشروع هو نتاج الجولة الترويجية التي تمت مؤخراً في مايو الماضي بجمهورية الصين الشعبية والتي تضمنت تسلم المنطقة الاقتصادية خطاب نوايا من الشركة للعمل بمنطقة غرب القنطرة بعد مشاورات ومفاوضات تمت بين الجانبين والتي أتت ثمارها بتوقيع عقد اليوم.

يذكر أن شركة "شنغهاي شينجدا" هي شركة صينية متخصصة في صناعة الملابس الجاهزة والإكسسوارات ولديها فروع في الولايات المتحدة ومصر وبنجلاديش وكمبوديا، وتمتلك الشركة العديد من الاستثمارات داخل مصر منذ عام 2019 تقدر بنحو 15 مليون دولار بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية.