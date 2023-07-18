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سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يقلص خسائره بمنتصف التعاملات

01:50 م الثلاثاء 18 يوليو 2023
سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يقلص خسائره بمنتصف التعاملات

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 20 جنيها مع بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يعاود الارتفاع في منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1443 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1856 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2165 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2474 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 17320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1960 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بزيادة 5.3 دولار، وبنسبة 0.27% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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