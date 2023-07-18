الملا: طرح مزايدات للتنقيب عن المعادن الثمينة بمصر في الربع الحالي

كتب- مصطفى عيد:

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع التعدين بمصر بصدد طرح مجموعة من المزايدات للمعادن الثمينة والأساسية، علاوة على الفوسفات والكبريت والبوتاس خلال الربع الحالي من العام الجاري.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير الافتتاحية في منتدى مصر للتعدين 2023، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية منتدى مصر للتعدين 2023 في نسختة الثانية بالقاهرة، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

ووفقا للبيان، حضر الافتتاح بندر الخٌرَيّف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، ويونس على جيدي وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي، والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجال التعدين.