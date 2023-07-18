ارتفاع الطماطم والجزر.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والجزر، والفاصوليا، والخيار البلدي في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وفي المقابل انخفضت أسعارالفلفل الرومي والحامي والكوسة والخيار الصوب.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

البطاطس بين 7 جنيهات و9.5 جنيه.

البصل بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الكوسة بين 3 و7 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الجزر بين 5 و9 جنيهات، بارتفاع جنيهين.

الفاصوليا بين 14 و18 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و10 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و7 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار الصوب بين 7 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

البامية بين 15 و25 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و18 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 9 جنيهات و15 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 9 جنيهات و17 جنيها.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 20 و30 جنيها.

المانجو الهندي بين 15 و21 جنيها.

المانجو الزبدية بين 15 و19 جنيها.

المانجو السكري بين 15 و25 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.

الخوخ البلدي بين 20 و30 جنيها.