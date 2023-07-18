سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يهبط 20 جنيها مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في تعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1433 جنيها للجرام.

وانخفض الذهب عيار 18 إلى 1843 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 2150 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 2457 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 17200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1960 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بزيادة 5.5 دولار، وبنسبة 0.28% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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