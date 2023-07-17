كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء، عند نفس مستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1447 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1860 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2170 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2480 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 17360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1953 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع بتراجع 1.3 دولار، وبنسبة 0.06% مقارنة بنهاية تعاملات الجمعة الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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