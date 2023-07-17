سنتامين تتحدث عن منطقة واعدة للتنقيب عن الذهب في مصر

كتب- مصطفى عيد:

قال مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين، العاملة في مجال التعدين والتنقيب عن الذهب، إن حزام الذهب المصري بمنطقة الدرع العربي النوبي من المناطق الأخيرة الواعدة المتبقية.

وبحسب بيان من الشركة اليوم الاثنين، أضاف هورجان أن رؤية الحكومة المصرية كانت واضحة في خلق سوق واعدة للتنقيب والتعدين لمصلحة البلاد والمواطنين، وهنا تشارك سنتامين نفس الرؤية، وتؤمن بأن صناعة التنقيب والتعدين يمكن أن تقدم المزيد لمصر، كخلق فرص للعمل، والتعليم والتدريب، واستثمار مالي ونوعي في البنية التحتية.

وتشارك مجموعة سنتامين، المشغلة لمنجم السكري، أكبر منجم للذهب في مصر، كراعٍ ماسي في النسخة الثانية من منتدى مصر للتعدين التي تقام غدا وبعد غدٍ تحت رعاية وزير البترول والثروة المعدنية، ويستضيف المنتدى قادة صناعة التعدين بالمنطقة والعالم وشركات التعدين العالمية والمستثمرين وشركات الخدمات والموردين، وفقا لبيان الشركة.

ويشارك في المؤتمر من الشركة الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين، وعمرو حسونة، المدير الإقليمي للشركة، وبول كانون، مدير الشئون البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) بالشركة، بالإضافة لبعض القيادات التشغيلية بشركة سنتامين ومنجم السكري للذهب، بحسب البيان.

وقال مارتن هورجان إن منتدى مصر للتعدين يمثل منصة إقليمية هامة للالتقاء بخبراء التعدين وكبار الشركات العاملة في هذا المجال في مصر، وكذلك الشركات المهتمة بالاستثمار في مصر.

وأضاف هورجان: "بدأت سنتامين في تشغيل منجم السكري منذ 15 عاما، مما مكنها من خلق العديد من فرص العمل للمصريين، ونتطلع من خلال العمل مع شركائنا، ممثلين في وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة العامة للثروة المعدنية، لتطوير موارد مصر من الذهب للأجيال القادمة، من خلال نمو اقتصادي طويل الأجل ومستدام يفيد الدولة المصرية وجميع أصحاب المصلحة".

وأشار إلى أن مشاركة الشركة في منتدى مصر للتعدين يأتي في إطار اهتمامها الكبير بالسوق المصري والتعرف على أهم التوجهات الحكومية في مجال التعدين، خاصة تعدين الذهب، بالإضافة للتعرف والمشاركة بأحدث الرؤى والتوجهات العالمية في صناعة التعدين من خلال مناقشاتها المستمرة مع جميع المشاركين في هذا المنتدى من القطاعين العام والخاص.

وقال عمرو حسونة: "تتشرف سنتامين مصر بالمشاركة في منتدى مصر للتعدين، والذي يمثل فرصة ثمينة لاستعراض أهم إنجازاتنا الأخيرة في منجم السكري للذهب، بالإضافة لأعمال التنقيب والاستكشاف الخاصة بنا في المساحة الجديدة بحجم 3000 كم مربع في الصحراء الشرقية للتنقيب (EDX)، حيث بدأنا برامج أعمال الحفر الشهر الماضي بعد أن قمنا بأعمال العينات السطحية لتحديد أهداف الحفر على مدار العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري".

ويأتي المنتدى هذا العام متزامناً مع الجهود المستمرة لوزارة البترول لتطوير قطاع التعدين، بما في ذلك التعديلات الجذرية التي طرأت على الأطر التنظيمية لقطاع التعدين والتي بدأت من عام 2020، مما يسهم في جذب وتحفيز شركات التعدين العالمية للاستثمار في ثروة مصر المعدنية، وفقا للبيان.

ويعد منجم السكري من أكبر مناجم الذهب في العالم وأفريقيا، بطاقة إنتاجية في حدود 500 ألف أونصة سنويا. وفي عام 2022 استثمرت سنتامين حوالي 830 مليون دولار أمريكي من القيمة الاقتصادية في مصر، ما بين مرتبات وخلق وظائف والتدريب والبنية التحتية والاستثمار في المجتمعات المحلية، فضلا عن حصة الحكومة المصرية في الأرباح والمدفوعات الأخرى، وفقا للبيان.

وذكرت الشركة أن العمالة المصرية تمثل 96% من القوى العاملة لدى سنتامين، كما يحصل الموردون المصريون على 67% من إجمالي مشتريات الشركة.