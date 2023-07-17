شعبة الدواجن: 10 جنيهات انخفاضا في سعر الكيلو خلال 3 أيام

كتبت- دينا خالد:

شهدت أسعار الدواجن انخفاضا كبيرا في الأسواق بنحو 10 جنيهات للكيلو جرام خلال الأيام الثلاثة الماضية، بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف السيد أن متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم بالأسواق يتراوح بين 63 و65 جنيها مقابل 75 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وذكر أن ذلك يأتي بعد أن تراجعت أسعار الدواجن في المزرعة إلى 57 جنيها للكيلو مقابل 65 جنيها بالمزرعة يوم الخميس الماضي، بانخفاض 7 جنيهات.

وأرجع السيد تراجع أسعار الدواجن إلى الارتفاع الكبير في درجة الحرارة وخوف المربيين من نفوق الدواجن، وهو ما دفعهم لبيع القطعان، بما أدى لزيادة المعروض من الدواجن وانخفاض الأسعار.

وأشار إلى أن سعر كيلو الأوراك يسجل نحو 75 جنيها بالأسواق، ويصل أعلى سعر لكيلو البانيه إلى 165 جنيها.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.